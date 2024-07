L’eccidio di San Polo La nipote del carnefice | vi abbraccio perdonateci

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Si è inginocchiata davanti al cippo che ricorda le 65 vittime della strage nazista di San, sulle colline di Arezzo, avvenuta il 14 luglio 1944, quarantotto ore prima della Liberazione del capoluogo. Laura Ewert,del colonnello Wolf che ordinò la strage, nota giornalista in Germania, è arrivata da Berlino per "ascoltare e capire", come lei stessa ha detto parlando in chiesa, al termine della messa celebrata da don Natale Gabrielli. "Credo fermamente che l’incontro e il dialogo possano essere curativi. Mi preoccupa molto la volontà di capire. Riconoscere l’altro, il suo dolore, è una condizione necessaria per la comprensione e la comunicazione. Parliamo insieme del dolore. Dovrebbe ricordarci di proteggere la coesistenza pacifica con tutte le nostre forze", ha detto.