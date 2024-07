La pace tra Canberra e Pechino fa volare le vendite di vino in Cina

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il commercio didall'Australia allaricomincia a galoppare.ha revocato le sanzioni commerciali sulaustraliano alla fine di marzo, in segno di disgelo delle tensioni tra le due nazioni; il risultato, oggi, è che il settore vinicolo australiano sta prosperando grazie al flusso di milioni di litri di alcolici verso la. I numeri della ripresa Solo nel mese di maggio sono stati esportati in9,8 milioni di litri diimbottigliato, per un valore di 142,2 milioni di dollari. Si tratta della quarta cifra mensile più alta per le esportazioni diindal 2019 ed è superiore di quasi 50 milioni di dollari rispetto al valore medio mensile delle esportazioni prima della pandemia. Il ministro dell'Agricoltura Murray Watt celebra la ripresa, affermando che tutto ciò farà felici sia i produttori diche i consumatori: «Sappiamo che gli ultimi anni sono stati incredibilmente difficili per il settore vinicolo australiano, quindi vedere questi dati è una notizia fantastica per l'intero settore.