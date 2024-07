Il Napoli lavora alle uscite | cessione imminente per un azzurro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 15 luglio 2024) Dopo la serie di acquisti, per ilè tempo di piazzare anche alcuni azzurri. Vicina laper uno di loro. Fin qui il mercato delè stato ottimo, ma occhio ad adagiarsi sugli allori. Il club di De Laurentiis dopo i colpi in entrata, è chiamato a piazzare diverse cessioni, con molti azzurri che sono fuori dal progetto tecnico. I prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per ladi alcuni azzurri. Ormai èlaper un, Mannaladi unIl lavoro svolto dal Direttore Sportivo Giovanni Manna è stato fin qui egregio, ma ora dovrà dimostrare lo stesso anche sul fronte. Ilè chiamato a piazzare una serie di esuberi che non fanno parte del progetto tecnico di Antonio Conte.