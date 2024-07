Il consigliere Anelli si dimette Al suo posto entra Bellanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) IlRomanoeletto per la seconda volta consecutiva nel consiglio comunale di Savignano, decide dirsi per lasciare spazio al giovane Gabrieledella lista civica Savignano Futura. Dice Romano: "Al netto dei meritati complimenti alla coalizione che ha supportato Nicola Dellapasqua per la vittoria delle elezioni, ho preferito far passare un po’ di giorni prima di qualsiasi valutazione sul risultato elettorale e sul mio futuro comecomunale. Il risultato elettorale mi ha restituito un enorme sentimento di gratitudine nei confronti di tutti coloro che ancora una volta hanno creduto in me e mi hanno permesso nuovamente di essere eletto nel nostro consiglio comunale, anche se purtroppo ancora dal lato dell’opposizione.