Due feti morti trovati in un armadio a Reggio Calabria indagata una 24enne per duplice infanticidio

(Di lunedì 15 luglio 2024) Unadiper, dopo il ritrovamento in undi due neonatiavvolti in un lenzuolo. I due gemelli erano stati ridalla madre dell’. La donna aveva aperto il mobile, insospettita dal cattivo odore, e ha poi chiamato la polizia. Laricoverata nei giorni scorsi Laavrebbe partorito in circostanze ancora da chiarire. Da alcuni giorni si trova ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Gom di, dopo che aveva accusato dei malori. L’ipotesi del complice Intanto, le salme dei duesono state sequestrate e nelle prossime ore sarà disposta l’autopsia dal procuratore di turno. Il medico legale dovrà, innanzitutto, verificare se i gemelli fossero giàal momento della nascita o se siano deceduti in un secondo momento.