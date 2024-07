Da Lautaro Martinez a Correa l’attacco dell’Inter ora diventi centrale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 luglio 2024)è il grande protagonista della Copa América, con il gol che ha permesso all’Argentina di battere la Colombia in finale ai tempi supplementari. Con lui non c’era, che di contro si è subito aggregato all’Inter. Ma ora bisogna fare seri ragionamenti sul. DA UN ARGENTINO A UN ALTRO –e Joaquinstanotte hanno festeggiato per l’Argentina, ma con palcoscenici diversi. Il primo ha segnato l’unico gol della finale di Copa América con la Colombia, quasi allo scadere dei tempi supplementari. Il secondo, che a novembre 2022 è stato costretto a saltare i Mondiali poi vinti per infortunio, ha dovuto guardare la partita da Appiano Gentile. In ritiro con l’Inter, da esubero di rientro, nell’ultimo anno di un contratto disastroso per le cifre di cartellino e ingaggio.