Striscione al palas in risposta alla Lube | Civitanova merita rispetto

(Di domenica 14 luglio 2024)indifferente nei confronti dellae dei successi del volley. Questa l’accusa scagliata alcuni giorni fa dai vertici della società treiese, Fabio Giulianelli prima e Albino Massaccesi poi. "Ci siamo sentiti sempre ospiti" hanno detto,rgando la critica anche a Macerata. Mentre le istituzioni rimanevano in silenzio, unaè arrivata dai tifosi della Civitanovese del gruppo "Soli contro tutti". Ieri davanti al, casa dellafin dall’inaugurazione nel 2015, è comparso uno, poi rimosso, con la scritta "Sciacquatevi la bocca per quello che avete detto,". Un derby sportivo verbale, con la torcida rossoblù scesa in campo a difendere la città da quello che è parso un giudizio ingeneroso, nel momento in cui laha deciso di abbracciare anche un altro progetto nel calcio, laAcademy Treia.