Sassuolo gli abbonamenti Prezzi bloccati e ’Family’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Se lo chiedevano in diversi, che fine avesse fatto la campagnadel. Che ieri ha risposto, ufficializzandone l’avvio. Da martedì, il 16 luglio, fino a sabato 20 sono aperte le sottoscrizioni, con prelazione sul posto per gli abbonati 2023/2024, e la vendita libera nei posti non soggetti a prelazione, mentre da martedì 23 luglio inizierà la vendita libera su tutti i posti rimasti a disposizione. Non mancano le novità, che vanno dal ‘prezzo bloccato’ anche per il prossimo anno, all’abbattimento dei settori di tribune est e ovest – uno è il rettilineo, non esiste più distinzione di prezzo tra Laterale e Centrale – fino alla conferma della formula family, che garantisce le agevolazioni già note. Di seguito, detto che si va, senza considerare le possibili riduzioni, dai 150 euro della curva ai 420 euro dei settori più ambiti, ecco il quadro.