Nati per leggere obiettivo volontari

(Di domenica 14 luglio 2024) Passo avanti nel percorso per accreditare il comune di Castelfidardo come presidio "per". Su iniziativa dell’assessorato alla cultura e della biblioteca si è svolta l’ultima tappa del ciclo di formazione multidisciplinare per operatori del programma nazionale sviluppato dalla rete NpL in accordo con l’associazione culturale pediatri, l’associazione italiana biblioteche e il centro per la salute del bambino. L’è costituire un gruppo diin grado di proporre e svolgere attività preziose per stimolare lo sviluppo cognitivo dei bambini in età prescolare e la capacità dei genitori di crescere leggendo con i loro figli. I partecipanti al corso, 13 provenienti da Castelfidardo ed altri da Camerata Picena, Loreto, Porto Potenza Picena e Porto Reca, hanno conseguito l’attestato di formazione multidisciplinare per operatori e: Giordano, Cittadini, Vita, Guerrini, Spinsante, Agostinelli, Piatanesi, Pierini, Sercecchi, Marcelli, Piermaria, Caporaletti, Giulietti.