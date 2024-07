In Corso Carlo Alberto Sorpresa le discariche adesso non ci sono più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Rimosse e smaltite ledisegnalate dal Carlino nei giorni scorsi. Al netto delle questioni burocratiche, tra aree private e pubbliche dove poter intervenire o meno, Anconambiente ha fatto abbondantemente la sua parte rimuovendo i cumuli di rifiuti ingombranti accatastati neldelle settimane da alcuni residenti incivili della zona. Via la discarica più grande in un’area all’interno del, di fianco al passaggio pedonale che sale verso via De Gasperi; via anche il materiale abbandonato illegalmente nella discarica più piccola, di fianco alla sbarra di un’altra area privata a un centinaio di metri dall’altra; eliminato, infine, anche il cumulo di sfalci assurdamente abbandonato dentro un sacco bianco all’altezza di un impianto semaforico.