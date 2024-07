Fbi indaga per terrorismo interno

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 14 luglio 2024) 22.10 L'Fbi ha aperto un'indagine per "potenziale atto di" dopo l'attentato contro l'ex presidente Usa Trump in Pennsylvania, durante un suo comizio per la corsa alla Casa Bianca. L'agenzia governativa di polizia federale non ha ancora identificato una ideologia dietro all'attentatore. Al momento "non ci sono indicazioni di problemi di salute mentale" per il killer Crooks. Si ritiene che il sospettato "abbia agito da solo" e la sua famiglia sta collaborando. Il cellulare di Crooks è all'esame in un laboratorio.