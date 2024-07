Corey Comperatore l’ex vigile del fuoco morto da eroe nell’attentato a Trump | Si è gettato su moglie e figlie per salvarle

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 14 luglio 2024) Si chiamava, aveva 50 anni ed era un ex capo dei vigili delvolontari lo spettatore rimasto ucciso ieri notteche avevo come obiettivo Donald. A rivelare l’identità dell’uomo è stata la stessa famiglia della vittima. «Il comizio diha portato via la vita di mio fratello», ha scritto per primo sui social DawnSchafer, piangendolo con queste parole: «L’odio per un un uomo ha preso la vita dell’uomo che noi tutti amavamo di più. È stato uncheha protetto le sue. Lae le ragazze hanno vissuto l’impensabile e l’inimmaginabile. L’odio non ha limiti e l’amore non ha confini. Sembra un terribile incubo, ma sappiamo che è la nostra dolorosa realtà». Di comportamento eroico del 50enne hanno poi parlato anche ladie il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro.