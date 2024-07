Taremi | Inter festeggiamo insieme! Un orgoglio avere subito un record

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 luglio 2024)dalle 9 di stamattina è anche ufficialmente un nuovo giocatore dell’. L’attaccante iraniano, già presente al raduno ad Appiano Gentile, ha rilasciato un’vista al canale ufficiale del club. L’ARRIVO – Mehdidà le sue sensazioni dopo la firma: «Sono molto contento di essere qui oggi con voi, per me è l’avversarsi di un sogno. Sono molto felice di questo, devo proprio dire che è il miglior momento della mia carriera. Io il primo giocatore iraniano nella storia dell’? Sì, lo sapevo e ne sonoso. Ho fatto del mio meglio per essere qui e credo di avercela fatta. La Serie A è uno dei migliori campionati al mondo, io darò tutto me stesso per rendere il mio percorso all’di spessore».carico per la sua nuova esperienza con l’GLI OBIETTIVI –parla di cosa vuole fare: «Da attaccante devo fare gol, assist e vincere le partite, che è la cosa più importante per la squadra.