Tajani a La7 | Il mio silenzio sull’aeroporto intitolato a Berlusconi? Voglio evitare polemiche E smentisce il gelo con Marina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) “deve essere una figura che unisce, per cui iosu di lui. Vorrei, cioè, che il suo nome non diventasse oggetto di uno scontro tra forze politiche”. Così a Omnibus (La7) Antoniorisponde alla conduttrice Gaia Tortora che cita l’articolo odierno del Fatto Quotidiano, in cui Giacomo Salvini ricostruisce i rapporti gelidi trae il leader di Forza Italia a causa del suo eccessivo allineamento a Giorgia Meloni, sottolineando anche il suoin merito all’intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa a Silviocommenta: “Quello del Fatto è sempre un tormentone. Quando ne parlo cone Pier Silvio, sorridiamo di queste cose. Evidentemente il successo di Forza Italia ha dato fastidio, visto che Il Fatto Quotidiano è un giornale che sostiene il M5s che noi di Forza Italia abbiamo superato.