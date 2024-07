Si ribalta il trattore tagliaerba persona soccorsa in zona impervia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Pescia (Pistoia), 13 luglio 2024 – Incidente agricolo sulle colline sopra Pescia. Nel pomeriggio di oggi, 13 luglio, unaè rimasta incastrata nelmento del proprio trattorino. L’incidente è avvenuto in un’oliveta insulle colline sopra Pescia, in località Monte a Pescia dove è intervenuta una squadra del distaccamento di Pescia dei vigili del fuoco. Sul posto ille del 118 e del soccorso alpino. Una volta liberata, la, non in pericolo di vita ma con sospetta frattura a un arto inferiore, è stata trasportata fino all’ambulanza parcheggiata alcune centinaia di metri più a monte.