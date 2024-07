Ritardi nel bilancio del Comune Indagine interna per fare chiarezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Che fine ha fatto l’approvazione delconsuntivo 2023 deldi Poviglio, con il ritardo nelle operazioni che sembrava addirittura far rischiare il commissariamento dell’ente? Nei giorni scorsi la Prefettura – come già riportato dal Carlino – ha concesso una proroga alla prima scadenza, con il documento contabile che dovrebbe essere approvato nella prossima settimana. Ma nell’ordine del giorno del consiglio comunale convocato alle 21 del 17 luglio l’approvazione non figura. E’ però prevista l’istituzione di una commissione consiliare d’per la "mancata predisposizione nei termini dello schema di rendiconto dell’esercizio 2023 da parte dell’ufficio preposto". Una richiesta arrivata dal gruppo di opposizione, "Uniti per Poviglio", guidato dall’ex sindaco Cristina Ferraroni (foto): "Chiediamo che si accertino i fatti e appurare le responsabilità per la mancata predisposizione del2023".