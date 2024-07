Paura sul volo di linea a bordo dell’aereo scoppia il panico

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 13 luglio 2024) Fiamme e fumo ailtotale tra i passeggeri. Ci sono anche feriti. Brutto contrattempo per i passeggeri delpronto a decollare. L’unica fortuna è che questo inconveniente sia occorso prima che il veliprendesse quota, evitando conseguenze peggiori per tutte le persone presenti. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Nel frattempo, l’aereo è stato evacuato. Per accelerare le operazioni sono stati usati gli scivoli. La decisione è stata presa quando ormai si era capito che non c’era altra soluzione che quella di far uscire tutti. Ma la fuga non è stata tanto semplice. Alcuni passeggeri son riusciti a filmare questi drammatici momenti. Leggi anche: “Un boato e poi le fiamme”. Aereo si schianta prima dello spettacolo: morto il pilotasuldi, ailA scatenare l’incendio è stato un computer, un portatile che si trovava all’interno di un bagaglio a mano.