Pallamano La Macagi Cingoli prende Somma

(Di sabato 13 luglio 2024) Lasi è assicurata il centrale siciliano Diegoclasse 2006, lo scorso anno al Trieste con cui lo scorso primo giugno ha disputato al PalaQuaresima la sfida decisiva per la permanenza in A Gold tra la squadra giuliana e quella locale vittoriosa 34-28.è cresciuto nelle giovanili dell’Aetna Mascalucia dove è stato notato dalla dirigenza del Trieste che lo ha fatto esordire in A Gold. È stato poi selezionato per il raduno della Nazionale Under 17 a Chieti, in vista degli impegni per la Youth League e l’Interpoles. "Ho accettato la proposta della– ha dichiarato– per poter crescere da giocatore e come persona, migliorando tecnicamente e sotto il profilo tattico. Dopo l’esperienza effettuata a Trieste, non avrò problemi per inserirmi nella".