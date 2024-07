NATO a Ucraina | tante promesse tanti soldi e un po’ di armi pure inefficaci e alla fine dovrete fare da soli

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di sabato 13 luglio 2024) Al summitdi Washington il ministro degli esteri ucraino Kuleba piange per l’ennesimo mancato invito di adesione all’. Non possiamo aspettare altri 75 anni per celebrare l’ingresso, si lamenta facendo eco alle rimostranze di Zelenksy sui tempi lunghi di consegna degli Abrams prima e degli F-16 adesso. Quel che è certo per ora è che l’non diventerà il 33esimo e che al suo esercito non si affiancheranno le truppe europee. F-16 pochi e tardivi Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato che gli F-16 provenienti da Olanda e Danimarca stanno ormai arrivando. Zelensky ringrazia, precisando però che ce ne sono troppo pochi e troppo tardi. Il piccolo numero di velivoli concessi dagli alleati occidentali non potràla differenza contro l’aviazione russa, afferma sconsolato il presidente ucraino.