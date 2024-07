Muore in casa a 34 anni | giallo sulle cause

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Trovato senza vita nella camera da letto indella sua compagna, èdella morte. La vittima è un uomo di 34, Santiago Ignacio Biscontin, di origini argentine. A fare la scoperta choc e a dare l’allarme, anche se ormai non c’era già più niente da fare, è stata la sua compagna che ieri, intorno alle 13, lo ha trovato morto nella sua abitazione. La tragedia è avvenuta in un appartamento che si trova all’incrocio tra via Dante Alighieri e via Quasimodo, nel quartiere di San Marone a Civitanova. Ieri, intorno alle 13, la donna è rientrata nella sua abitazione e ha trovato il compagno, il 34enne, che era esanime sul letto della camera. Ha immediatamente allertato i soccorsi e sul posto sono arrivate l’automedica del 118 e una ambulanza della Croce Verde.