Morgan e Angelica la versione dei fatti della compagna di lui | Lo ha manipolato

(Di sabato 13 luglio 2024) Al termine di una settimana rovente per, ladel cantante, Alessandra Cataldo, racconta la suadeisulla vicenda di stalking che sta tenendo banco da giorni e lo fa attraverso le pagine del magazine MowMag. Secondo Cataldo, in sostanza, èSchiatti ad averper anni, e lo ha fatto per vendicarsi e farsi pubblicità. Nel lungo sfogo scritto di suo pugno su MowMag, Alessandra Cataldo ribalta tutto ciò che è stato detto sul caso che vede coinvoltie Calcutta, e nei paragrafi a seguire, riassumiamo ciò che ha detto, punto per punto. Prma di iniziare però, condividiamo il ritratto che la Cataldo fa di, un papà e un uomo che molte donne si sognano. Le chat condivise dalla Lucarelli? “Solo una sfogo tra amici, in privato, in un momento di sofferenza” Un papà dolcissimo e che ogni donna desidererebbe avere, intelligente, dialogante, divertente e vivo.