Mercato Lazio | Immobile dice addio il principino saluta da re

(Di sabato 13 luglio 2024) Roma 13 luglio 2024 - Certi amori non dovrebbero essere destinati a terminare, eppure la crudeltà del calcio oggi come oggi ci costringe a far fronte anche a questa realtà. Dopo l'indiscrezione clamorosa emersa dalla Turchia qualche settimana fa, in pochi giorni Besiktas ehanno trovato la quadratura del cerchio, riuscendo a giungere all'accordo che separerà definitivamente la formazione capitolina dal proprio capitano, uomo simbolo e a tutti gli effetti leggenda del club. Ciroieri si è imbarcato a Fiumicino, con la prua dell'aereo rivolta ad est, pronta ad atterrare a Istanbul dove vestirà il bianconero della formazione anatolica. Lui arrivato a Roma come principe del gol,da re della Roma bianco e blu: come incoronato non solo dai tifosi laziali, ma anche dalla formazione turca che lo accoglierà.