Matrimonio Ciavarro-Incorvaia | Clizia come una sirena in riva al mare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Unall’insegna del romanticismo, ma con un tocco sexy che non passa mai inosservato. Dalla scelta della location per la cerimonia, al tramonto inaldella Versilia dove scattò la scintilla tra i genitori di Paolo, al party stellare nell’esclusivo Maitò, dove gli sposi e i loro invitati (pochi intimi ma tanti vip) si sono scatenati nei festeggiamenti. Sensuale ma raffinato anche il doppio look sfoggiato dalla sposa, la 43enne, che ha sfoggiato due abiti diversissimi tra loro ma entrambi super esclusivi, che hanno lasciato a bocca aperta fan e presenti. Le nozze tra gli ex gieffini, sono state insomma all’insegna di quel “Sapore di” galeotto nella storia d’amore tra Eleonora Giorgi e Massimo, mamma e papà dello sposo,voluto da, che proprio con la suocera ha un legame molto speciale, dimostrato dalla vicinanza di questi mesi in cui Giorgi ha affrontato il cancro al pancreas scoperto nel 2023, e dalla scelta di anticipare addirittura la data del, programmato inizialmente per ottobre.