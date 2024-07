Marcell Jacobs amministra nelle batterie di Rieti | tempo di rodaggio verso la domenica di fuoco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024)ha aperto la sua due giorni di gare allo Stadio Guidobaldi di, cimentandosidei 100 metri (gara extra all’interno di un contesto provinciale giovanile). Il Campione Olimpico era al grande rientro in pista dopo aver conquistato la medaglia d’oro agli Europei e aver corso un brillante 9.92 a Turku, pronto a simulare i tre turni nell’arco delle ventiquattro ore come succederà tra tre settimane alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il velocista lombardo ha vinto la propria serie con ildi 10.17 (0,3 m/s di vento contrario): il crono non è ovviamente sensazionale, ma l’azzurro si è chiaramente risparmiato in vista di semifinali e finali in programma domani pomeriggio. Il Messia dell’atletica tricolore non è uscito brillantemente dai blocchi di partenza e anche la fase di accelerazione non è parsa spumeggiante, sul lanciato è sembrato un po’ imballato e nel finale ha lasciato andare i piedi.