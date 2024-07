Le foto di Lionel Messi rischiano paragoni indesiderati

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 13 luglio 2024) 2024-07-12 17:49:23 Ecco quanto riportato poco fa: Ledi Lamine Yamal da neonato conerano state tenute nascoste per evitare di mettere pressione all’ala spagnola, ha affermato la star di Euro 2024. Ledi, scattate nel 2007 e che mostrano il miglior marcatore di sempre del Barcellona mentre fa il bagno al piccolo Yamal di sei mesi insieme alla madre del futuro recordman, Sheila Ebana, sono diventate virali da quando la Spagna si è assicurata un posto nella finale degli Europei grazie a uno straordinario gol del sedicenne contro la Francia. “Mio padre aveva salvato lee non sono mai uscite, fondamentalmente perché non volevamo icon”, ha detto Yamal al canale Twitch Jijantes, tramite ESPN. “Nessuno si irriterebbe se venisse paragonato al migliore giocatore di sempre, ma è qualcosa che potrebbe ritorcersi contro di te perché non sarai mai come lui”.