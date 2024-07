La prima volta che ti ho vistA Grotta via agli abbonamenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Per lastoricain Superlega il claim scelto dalla Yuasa Battery per la Campagnaè "Lache ti ho". Un chiarissimo riferimento al primo storico appuntamento con campionato più bello del mondo per il volley grottese, fermano e non solo. Nell’immagine scelta due adolescenti che si tengono per mano, entrando in un palasport gremito ed illuminato con l’emozione e quel pizzico di imbarazzo di chi, a certi palcoscenici, si affaccia per la. Presentazione tenutasi presso la sala consiliare del comune dizzolina, presente il sindaco Alberto Antognozzi, l’assessore Jacopo Angelini, il presidente della Yuasa Rossano Romiti, il vice presidente Claudio Laconi, coach Massimiliano Ortenzi e il main sponsor Stefano Sopranzi, ceo di Yuasa Battery Italia.