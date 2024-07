Joaquin Phoenix e Danny Ramirez nel nuovo film di Tod Haynes

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 luglio 2024) L’attore rivelazione di Top Gun: Maverick,, reciterà al fianco diin unpoliziesco senza titolo diretto da Todd. Finora i dettagli sono stati scarsi, ma si dice che ilsegua due amanti, uno interpretato da, che lasciano la California per il Messico. Sono in corso altri casting. La produttrice abituale di, Christine Vachon, sta producendo, così come Pam Koffler. La sceneggiatura è stata sviluppata dainsieme ae Jon Raymond.sarà visto prossimamente in Captain America: New World Order della Marvel , in cui riprenderà il ruolo diTorres dalla serie Marvel The Falcon & the Winter Soldier , dove ha recitato insieme ad Anthony Mackie. Ildovrebbe uscire nelle sale il 14 febbraio 2025.