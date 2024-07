Dove vedere in tv Paolini-Krejcikova oggi | orario finale Wimbledon programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024), sabato 13 luglio, Jasminetornerà in campo per affrontare nelladel singolare femminile diBarbora. A partire dalle 15.00 italiane la toscana vorrà chiudere il cerchio di due settimane fantastiche a Londraha sorpreso tutti, a cominciare da se stessa. Un percorso straordinario, che avrà come ultimo atto la sfida contro la ceca. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 15.00 Non aveva mai vinto un match sull’erba dei Championships prima di quest’anno Jasmine, cresciuta enormemente di consapevolezze e di gioco. La partita nei quarti dicontro la statunitense Emma Navarro è stato la rappresentazione della perfezione. Tutto quello che una giocatrice deve fare su questa superficie,è stata in grado di farlo.