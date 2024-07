Deve stare lontano da moglie e figlia Ma si presenta al nido arrestato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Dovevadalla compagna, italiana di 26 anni, abitante a Casalecchio, e dalla piccolache avevano avuto qualche anno fa. Ma l’altra mattina, invece di prendere il percorso che lo avrebbe portato al lavoro (come già disposto dal giudice), un 28enne di origini cubane residente a Bologna ha violato questa prescrizione e si èto davanti all’ingresso deldella. Atterrita dalla sua presenza, l’ex compagna ha denunciato tutto ai Carabinieri di Casalecchio che, una volta rintracciato, lo hannoin flagranza differita, ossia entro le 48 ore dalla segnalazione, come contempla il codice penale. Ora il 28enne attende di essere accompagnato nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per la convalida dell’arresto con giudizio per direttissima.