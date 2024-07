Deadpool e Wolverine | Kevin Feige ritiene le foto trapelate dal set un compromesso necessario

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 13 luglio 2024)ledal set unè alle porte e porterà finalmente la serie di film Marvel più amata dai fan nel Marvel Cinematic Universe. Il nuovo threequel ha già fatto parlare di sé più volte prima della sua uscita, come quando è stato svelato per la prima volta il nuovo costume deldi Hugh Jackman durante le riprese di alcune scene all’aperto. Questa tattica cinematografica ha infranto un po’ la formula dei Marvel Studios e ha fatto sì che una piccola manciata di dettagli trapelassero online, ma secondo il presidente dei Marvel Studios, ne è valsa la pena. In una recente intervista con Variety,ha ammesso che le riprese esterne disono state un po’ un rischio, che alla fine ha dato i suoi frutti per ottenere le location realistiche del film.