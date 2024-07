Conte ha mandato in soffitta anche il metodo Chiavelli e gli acquisti prospettici

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2024)hainile gliIl Napoli ed i suoi tifosi sono in luna di miele da più di un mese. L’arrivo di Antonioha riportato indietro di un anno le lancette e l’umore del tifo napoletano. Sembrano tornati i tempi della cieca idolatria al presidente del terzo scudetto. Ma per fortuna Napoli e il Napoli non possono mettere in mostra l’endemica disabitudine alla vittoria che tocca tutti, tifosi e società. E comunque nel caso ci sarebbe il mister a richiamare un po’ tutti alla cattedra, spiegando come si gestisce la vittoria. Senza nemmeno battere il calcio d’inizio della prima amichevole Antonioha plasmato cuori e menti. La sua assoluta voglia di centralità, la sua fame il suo essere meticoloso hanno già riportato tutti alla stessa pagina.