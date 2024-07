Aggredisce una giovane in hotel | arrestato per violenza sessuale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Lo avrebbe raggiunto in paese dopo essersi accordata, pare, per l’acquisto di una dose di sostanza stupefacente. L’uomo, però, l’avrebbe convinta a seguirlo nella stanza dell’in cui alloggiava per poi buttarla violentemente a terra, dove l’avrebbe immobilizzata e stuprata. Neppure dinanzi al fatto che laè in dolce attesa si sarebbe fermato. A bloccarlo, però, ci hanno pensato i carabinieri di Savignano, dove è avvenuto il fatto, che lo hanno ammanettato con l’accusa diaggravata dal fatto che il reato è avvenuto appunto nei confronti di persona in stato di gravidanza e condotto in carcere. Ieri mattina il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo per l’indagato, un nigeriano di 52 anni, la custodia cautelare in carcere.