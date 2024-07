A Musetti non riesce la magia Nole torna alieno e vola in finale | Wimbledon è ancora il mio sogno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Forse nemmeno ac’è più spazio per la vecchia scuola. Nonlaa Lorenzo, l’esteta del tennis italiano glorificato ieri pure da Boris Becker. "Anche io giocavo così, lui è diverso dagli altri, è molto old school", ma contro un Djokovicnon bastano nemmeno i complimenti del più giovane vincitore didi sempre. Così dopo aver battuto Berrettini innel 2021, Sinner l’anno scorso in ’semi’, il serbo spezza ilpure del braccio d’oro di Carrara con un 6-4, 7-6, 6-4.esce fra gli applausi, a mancare è il killer-instinct nei passaggi importanti. I break arrivano grazie a una nuova aggressività del toscano sull’erba, un toccasana verde capace di esaltare la classe di Lorenzo, ma il serbosempre a riprendersi il maltolto.