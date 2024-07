Vincitori e vinti di questo MITB

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 12 luglio 2024) Analizzando l’intero PLE, andato in scena in terra canadese sabato scorso, è inevitabile tracciare uno spartiacque, tra chi ne è uscito migliorato, e chi peggiorato, da questa esperienza. Procediamo con ordine, e prendiamo in considerazione la parte che Smackdown ha svolto inevento, partendo dal primo match in questione: Il Money in The bank ladder match. Io avrei pronosticato la vittoria di Jey Uso, o tuttal’più desiderato quella di LA Knight. Invece, la valigetta vinta da Drew McIntyre, nonostante tutti si siano impegnati a dire che fosse attesa, non me la sarei mai aspettata. Ciò per un motivo, e cioè che, lo scozzese, di questa valigetta, non ne aveva affatto bisogno. Ce l’aveva invece Jey, che si sarebbe profilato come futuro credibile campione dei pesi massimi.