USA le ultime gaffe del Presidente Joe Biden che imbarazzano tutti

(Di venerdì 12 luglio 2024) Non uno ma ben due lapsus C’è chi dice che Joenon sia in grado di comandare il paese, chi invece continua a difenderlo. I fatti, a prescindere dalle opinioni personali, iniziano a preoccupare. Il Potus, infatti al vertice Nato ne ha combinate altre due. Prima, palando di pace e di libertà ha introdotto ildell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Nel farlo ha però detto: «Ora passo la parola aldell’Ucraina, Putin». Questa volta se n’è subito accorto e ha detto: «Ah non Putin Zelensky: è che sono molto concentrato su Putin». Il tutto tra lo sconcerto generale e la faccia perplessa di Zelensky. La situazione di ora in ora, peggiora.cerca di tenere botta e di difendere le sue posizioni: «l’Ucraina è ancora in piedi e l’Alleanza è ancora int piedi, più forte e più grande».