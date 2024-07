Turista colpita e derubata sospesa la licenza ad un noto locale fiorentino

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 12 luglio 2024) FIRENZE – Ordine e sicurezza pubblica, il questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma sospende laper 7 giorni ad undelle colline di Firenze. La sospensione è scattata dalla mezzanotte di oggi (12 luglio). Il provvedimento, elaborato dalla divisione polizia amministrativa e sociale della questura di Firenze, è stato emesso a seguito di un episodio che nei giorni scorsi avrebbe visto protagonista una giovaneamericana che, nell’intento di separare due avventori delin lite, sarebbe statacon un colpo. Sul posto le volanti di via Zara, alle quali la giovane avrebbe poi riferito di essere stata vittima anche del contestuale furto della sua borsa contenente i propri effetti personali. Secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti, l’episodio in questione non sarebbe il primo avvenuto vicino all’attività dall’inizio della stagione lavorativa.