Sabato e domenica nel Foglio Cosa c' è negli inserti del fine settimana

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 12 luglio 2024) Questonel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Eccotrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). Un mondo appeso all’asterisco. Reportage dalla Festa dell’Unità, pardon, dell’Unit*. A Caracalla si cerca l’inclusività, ma si respira tanta nostalgia. Tra Berlinguer e Murgia. I giovani? Pochini, ma friggono indefessi. E’ la gastrocrazia, bellezza! - di Andrea Minuz La nicchia bugiarda. L’esaltazione del prodotto tipico, un tic di chi vorrebbe “farci vivere di turismo”. Ma la nostra agricoltura ha bisogno di ben altre innovazioni – di Antonio Pascale Sicilia, provincia del Sahara. Il lago di Pergusa ridotto a pozzanghera, il fiume Simeto non sfocia più nel mare. Ma la siccità non è un’emergenza di oggi – di Paolo Mandarà Dove va il treno.