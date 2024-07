Re Carlo ultime notizie Le parole per William stroncano Harry | è crisi profonda

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ree Camilla hanno ricevuto un caloroso benvenuto al Senedd di Cardiff. I Sovrani si sono recati lì in visita, a conclusione della loro settimana di lavoro, per le celebrazioni del 25esimo anniversario. Anche se sono apparsi sereni e tranquilli in pubblico, un tempesta si sta per scatenare sopra di loro e la causa è sempreche non trova pace dopo che Meghan Markle lo ha escluso dal suo progetto imprenditoriale.e Camilla accolti trionfalmente Camilla è comparsa da sola a Wimbledon mercoledì 10 luglio mentreè rimasto a Palazzo a riposarsi. Il Re deve ancora fare i conti col cancro e per questo deve riguardarsi, anche se ha dimostrato di dare priorità alla Corona piuttosto che alla sua salute. In ogni caso aveva bisogno di recuperare le energie per andare a Cardiff dove lui e Camilla sono stati accolti dalla Guardia d’onore e dai rappresentanti delle istituzioni locali.