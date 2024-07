Missili Storm Shadow a Kiev la Lega si smarca da FdI | Non sono sistemi difensivi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 12 luglio 2024) Banditi dal lontano 1988, quando l’allora presidente americano Ronald Reagan e il leader dell’Unione Sovietica Michail Gorba?ëv firmarono il trattato INF, poi decaduto nel 2019, in Europa si apprestano a tornare i micidialia lungo raggio. Un sistema d’arma che aveva contraddistinto la Guerra Fredda, assicurando la mutua distruzione in caso che uno dei due blocchi contrapposti avesse sferrato un qualsivoglia attacco, e che l’Europa sperava di aver reto alle pagine più buie della storia, ma che, dopo la folle invasione dell’Ucraina ordinata da Vladimir Putin, gli Stati Uniti di Joe Biden hanno deciso di rispolverare, annunciando che “per il momento” verranno dispiegati “in Germania” entro il 2026. Poi si vedrà se installarli anche in altri Paesi del Patto Atlantico, come strumento di deterrenza contro la Russia.