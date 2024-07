Massimo Giletti su Rai3 svelato il format | programma copia di Fabio Fazio

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 12 luglio 2024) Dopo aver detto addio a La7 e al suo tanto amato Non è l'Arena,è pronto a catapultarsi in una nuova avventura in Rai. L'azienda di Viale Mazzini in questo periodo ha deciso quelli che saranno i palinsesti della prossima stagione televisiva e, tra le tante novità, è previsto anche il ritorno diin patria. Al conduttore è stato assegnato unche andrà in onda in prima serata sue che sarà presentato unicamente da lui. In queste ore, inoltre, sono trapelate anche delle anticipazioni in merito a quello che sarà il. Da quanto emerso da TVBlog.it, pare proprio che la Rai abbia deciso di «re», in maniera anche non troppo velata,. Il nuovodi, infatti, seguirà le orme dell'ormai emigrato Che Tempo Che Fa, ma non solo.