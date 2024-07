Maika asfalta Lino a Temptation Island | la tentatrice si ribella

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 12 luglio 2024) Alessia ha scritto aparlando dei presunti tradimenti del suo fidanzato,, che una volta arrivato in Sardegna non ha perso tempo ed ha subito trovato unaa cui legarsi. Il ragazzo si è avvicinato molto a, ma ieri sera l’ha rimproverata perché secondo lui avrebbe parlato troppo anche con altri fidanzati del villaggio. “Ti innamori di tutti, pensa che paura fuori una così. Io almeno ne ho due e non dieci come te. Il problema tuo è la testa, perché purtroppo non ce l’hai. Gli sguardi che dai li dai a tutti, sei fatta così. E non urlare, prenditi la camomilla. Adesso vai a piangere? Oh, quando ti incavoli sei bella proprio”.riassume il pensiero dell’Italia sua #pic.twitter.com/Sy8WAbkSRn — Alberto Graziola (@AlbertoGraziola) July 11, 2024rimette al suo postoe il suo maschilismo: “Io sono single, tu no”.