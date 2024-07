La percezione del colore

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) In questo articolo L’Architetto Aniello Tirelli spiega come l’uomo ad occhio nudo percepisce i colori, grazie alla luce Nel precedente articolo abbiamo spiegato come un oggetto colpito dalla luce assorbe una parte delle sue lunghezze d’onda riflettendo quelle che noi percepiamo come. Cosa sono le lunghezze d’onda? La luce è una radiazione elettromagnetica cioè costituita da onde che si propagano in ogni direzione. Per sua natura l’onda di luce ha forma sinusoidale e la lunghezza non è altro che la distanza tra due curve. Ad ogni lunghezza d’onda corrisponde undiverso. Con opportuni strumenti, quali ad esempio un prisma, è possibile scomporre la luce visibile bianca e vedere separatamente i colori che la compongono.