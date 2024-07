Il Pop Surrealismo di Paul Pretzer tra entità ibride e conseguenze di una costante sorte avversa

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 12 luglio 2024) Raccontare una realtà parallela e diversa da quella visibile ogni giorno, quella che rimane sotto il velo della normalità, è una tendenza che si è sviluppata nel secolo scorso e che si è poi trasformata ed evoluta fino ad assumere forme e significati più affini alla contemporaneità di cui ne viene messa in risalto la possibilità che tutto sia diverso da come appare, che vada verso una direzione più bizzarra, meno ordinaria di quanto immaginato. Questo approccio artistico appartiene a quei creativi che hanno l’esigenza di esplorare tutto il non visto e il non detto, lasciando emergere significati che diversamente non verrebbero presi in considerazione laddove lo sguardo si posasse su un’immagine troppo simile a ciò a cui è abituato, perché è solo attraverso uno scossone destabilizzante che è possibile andare oltre e osservare davvero opzioni differenti da quelle che galleggiano in superficie riconducibili alla quotidianità o attribuibili al caso.