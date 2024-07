F1 Coulthard consiglia Sainz | Potrebbe rimanere in Ferrari 2 anni facendo il terzo pilota

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il futuro di Carlosè ancora tutto da decidere, e allora ci pensa l’exDavidre ilspagnolo. Intervenuto nel podcast “Formula For Success”, gestito assieme ad Eddie Jordan, lo scozzese lancia una semi-provocazione: “Immagino che Lewis non farà unanno in, e allora perché nondueilper poi riprendersi il posto?”, riflette. “Carlos avrebbe dueper tenersi in forma, prendersi una piccola pausa mentale dalla F1 e poi, a 32riprendere il volante di una macchina sviluppata assieme a Lewis e Charles – ammette –vincere il titolo. Può vincere un titolo con la Alpine nei prossimi tre? Può vincerlo alla Williams nei prossimi tre? Può farlo con l’Audi nei prossimi tre? Mi verrebbe da dire di no”.