Drammatica frana in Nepal | dispersi 66 passeggeri di due autobus

(Di venerdì 12 luglio 2024) Kathmandu – Una tragicaha travolto duenei pressi di un’autostrada in, precipitando i mezzi in un fiume in piena. Si ritiene che circa 66 persone siano disperse, con le operazioni di soccorso rese estremamente difficili dalle incessanti piogge. L’amministratore governativo Khima Nanada Bhusal ha riferito che i soccorritori sono immediatamente intervenuti sul luogo dell’incidente, ma le condizioni meteorologiche avverse ostacolano i tentativi di recupero. “La pioggia rende difficili le operazioni di recupero,” ha dichiarato Bhusal, aggiungendo che anche il percorso verso la zona dell’incidente è stato bloccato in diversi punti da ulteriori frane. Duesono stati coinvolti nell’incidente: uno trasportava 24, mentre l’altro ne aveva 42.