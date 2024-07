Dopo l' allenamento e anche prima sai cosa è meglio mangiare?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 12 luglio 2024)un? Un dilemma che ha attraversato la mente di chi si allena con assiduità, atleti e non. Se non mangi, non ti alleni. Sembra ovvio, vero? Eppure, c'è chi ancora crede che saltare i pasti sia la chiave per ottenere risultati miracolosi in palestra. Spoiler: non funziona così. La verità è che ciò che mettiamo nel piatto è fondamentale quanto i pesi che solleviamo o i chilometri che corriamo. La dieta post-non è un optional, ma un pilastro essenziale per chiunque voglia vedere crescere i frutti del proprio sudore. Pensate al vostro corpo come a una macchina da corsa:averla spinta al limite, ha bisogno del carburante giusto per riparare, rigenerare e crescere. I muscoli affamatiun workout intenso non chiedono diche nutrienti di qualità per ricostruirsi più forti di