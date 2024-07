Collane orecchini anelli bracciali cavigliere ciondoli dallo spirito vacanziero Da indossare a sorpresa tutto l' anno 

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 12 luglio 2024) Chi da bambina non le ha raccolte sul bagnasciuga, alla fine di un’intensa giornata tra le onde? Piccoli souvenir a portata di mano, da custodire per sempre. Oggi che siamo cresciute sappiamo che la poetica pratica è illegale, e si rischia una multa più salata dell’acqua di mare. Meglio puntare quindi sulla versione bijoux: i gioielli con le conchiglie, l’ultima tendenza dell’estate 2024 che sta letteralmente travolgendo, come un’onda, i nostri portagioie. A ogni età i suoi: ecco come sceglierli e abbinarli X Leggi anche › Nomi preziosi: 10 brand diche conoscono (per ora) solo le star Una collana, ma anche deglitematici.