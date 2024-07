Chi è Miss Merkel la cancelliera detective interpretata da Katharina Thalbach

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 12 luglio 2024)è un divertente personaggio immaginario, ispirato alla vera Angelae protagonista del film tv in due parti sullatedesca in onda su Rai 2. Qui oltretutto è proposto in chiave assolutamente inedita: l’exè unaimprovvisata! Nel film l’attrice tedescaveste i panni di Angela, che aveva già interpretato nel film del 2013 “Der Minister”, Nella trama,è in pensione e vive in una piccola città con il marito, una guardia del corpo e il suo cane, e decide di investigare su alcuni crimini per non annoiarsi, collaborando con un ispettore locale pigro e una patologa forense. Una scena dal film tv MsLa serie, attualmente composta da due episodi di circa 90 minuti ciascuno (il secondo verrà trasmesso la settimana prossima), è basata sui romanzi di successo dello scrittore tedesco David Safier: “e l’omicidio nel castello” e “e l’omicidio al cimitero”, pubblicati in Italia da SEM nel 2022 e 2023.