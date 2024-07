Cabal col benestare di… Oaktree | per l’Inter avanza una linea ? SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024)impone la lista dei giovani per. Ecco perché adesso il nome di Davidsta salendo in cima alle gerarchie di mercato.continua la sua caccia al difensore e un nome che sta facendo strada è quello di David. Come riferisce Claudio Raimondi di Sport Mediaset, ieri è avvenuto un incontro tra la dirigenza nerazzurra e gli agenti del difensore colombiano. La richiesta del Verona è di 10 milioni di euro., forte anche deldiche sta facendo prevalere sempre più ladei giovani, adesso potrebbe veramente puntare sul classe 2001 arrivato la scorsa estate dall’Atletico Nacional. Nell’ultima stagione con Marco Baroni ha giocato prevalentemente da laterale sinistro, ma può adattarsi agevolmente come braccetto.