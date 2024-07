Tour de France 2024 classifiche aggiornate dopo dodicesima tappa | Pogacar in giallo Roglic sprofonda

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Biniam Girmay vince ladelde. Il corridore dell’Intermarché Wanty beffa tutti nella volata di Villeneuve-sur-Lot e si mette dietro Wout Van Aert (Team Visma) e Arnaud Démare (Arkea B&B Hotels). Terza vittoria nella Grand Boucle per l’eritreo, che è l’uomo con più tappe vinte nella corsa. Vittoria numero 16 in carriera (quinta stagionale) per Girmay, che consolida sempre di più il primo posto nella classifica sprinter (maglia verde). Tadeje Jonas Vingegaard in gestione. Il distacco resta sempre poco oltre il minuto, in attesa dei Pirenei sabato e domenica.perde definitivamente il treno per la maglia giallauna sfortunata caduta a 10 km dal traguardo. MAGLIA GIALLA (CLASSIFICA GENERALE) Tadej(UAE Emirates) in 49h17’49” Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) +1’06” Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) +1’14” Joao Almeida (UAE Emirates) +4’20” Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) +4’40” Primoz(Red Bull Bora Hansgrohe) +4’42” Mikel Landa (Soudal Quickstep) +5’38” Adam Yates (UAE Emirates) +6’59” Juan Ayuso (UAE Emirates) +7’09” Giulio Ciccone (Lidl Trek) +7’36” MAGLIA VERDE (CLASSIFICA A PUNTI) Biniam Girmay (Intermarché – Wanty) 328 punti Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) 217 punti Anthony Turgis (TotalEnergies) 141 punti MAGLIA A POIS (CLASSIFICA SCALATORI) Tadej(UAE Emirates) 36 punti Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) 36 punti Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) 28 punti MAGLIA BIANCA (CLASSIFICA GIOVANI) Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) in 49h18’55” Carlos Rodriguez (Ines – Grenadiers) +3’34” Juan Ayuso (UAE Emirates) +6’03”deinSportFace.